Санкції США змушують РФ повернутися в цивілізоване суспільство – Порошенко

Глава Української держави Петро Порошенко переконаний, що обмежувальні заходи повинні мотивувати Росію вивести війська з українських територій.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що запроваджені Сполученими Штатами Америки санкції змушують Російську Федерацію платити велику ціну за брутальне порушення міжнародного права, в тому числі за окупацію українських територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на початку зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, що проходить у Києві.

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"Хотів би подякувати вам за санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти Російської Федерації. І це не є покаранням. Це є мотивація для Росії повернутися в цивілізоване суспільство, прибрати свої війська з Криму і Донбасу, не застосовувати хімічну зброю проти інших держав, зробити цивілізованою зовнішню політику, шанувати і поважати міжнародне право", - заявив Порошенко.

За словами президента України, санкції є ефективними.

«Санкції змушують Москву платити велику ціну за брутальне порушення міжнародного права, яке вона здійснює останнім часом, останні 4,5 роки», - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість зняття санкцій, введених проти РФ, якщо російська влада вживе заходів до співпраці із США щодо питань ситуації в Сирії та Україні.