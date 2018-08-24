"Москву не зупинять футбольні чемпіонати та весільні танці": Порошенко зустрівся з радником Трампа

Глава Української держави Петро Порошенко подякував Сполученим Штатам за ухвалення Кримської декларації, якою було підтверджено невизнання окупації Криму Росією.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що об'єднана потужна позиція цивілізованого світу на чолі з глобальним лідерством Сполучених Штатів Америки здатна зупинити агресивні дії Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на початку зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, що проходить у Києві.

"Хочу наголосити, що Москву не зупинять футбольні чемпіонати, не зупинять весільні танці, не зупинять дарунки газових потоків. Москву зупинить об'єднана потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством наших партнерів - Сполучених Штатів Америки", - сказав Порошенко.

Він додав, що дуже цінує роль США у світі і дякує американським партнерам, й зокрема президенту США Дональду Трампу, за підтримку України.

Порошенко зауважив, що дякує Трампу "за дуже теплі слова, які він висловив у привітанні з нагоди 27-ї річниці української незалежності".

"Я був дуже зворушений і хотів би чітко наголосити на словах вдячності", - зазначив Порошенко.

Також глава держави підкреслив, що українська армія є однією з "найсильніших і найефективніших армій в Європі".

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"Ми міцно тримаємо Росію на лінії зіткнення, даємо достойну відсіч", - заявив Порошенко.

Він відзначив участь військовослужбовців країн-членів НАТО разом з українськими військовими у параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

Крім того, президент заявив, що приїзд до України представників адміністрації Трампа "не подобається ворогам" і робить "щасливими наших друзів".

"Це означає, що ми рухаємося в абсолютно правильному напрямку", - вважає Порошенко.

За його словами, візит Болтона у День Незалежності є яскравим свідченням потужної підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні.

Глава держави подякував Болтону за ухвалення Кримської декларації, яка "чітко продемонструвала позицію Сполучених Штатів Америки по відношенню до незаконно анексованого Росією, окупованого Криму".

"Хочу звернути вашу увагу, що позиція по декларації була підтримана одразу ж багатьма нашими партнерами і в Європейському Союзі, і Канаді, і по усьому світові, і думаю, що це був правильний, абсолютно рішучий крок", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на сайті Держдепартаменту США від імені державного секретаря Майка Помпео була оприлюднена Кримська декларація, у якій Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити окупацію українського Криму.

Також у документі США задекларували обов'язок дотримуватися невизнання претензій РФ на суверенну територію України.