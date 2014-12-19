Кабмін планує ліквідувати державну виконавчу службу

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. "Державна виконавча служба зникне... Державна виконавча служба буде скорочена", - сказав міністр, зазначивши, що в рамках реформи буде створена система приватних виконавців.

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Міністр також сказав, що розраховує на прийняття Верховною Радою законів щодо реформування ДВС протягом першого півріччя 2015 року. У той же час, він зазначив, що сама реформа займе щонайменше півтора-два роки.