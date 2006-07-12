БЮТ розпочав безстрокову акцію протесту

Блок Юлії Тимошенко розпочав безстрокову акцію протесту з вимогою розпуску Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО, виступаючи сьогодні на мітингу під стінами парламенту.

М.ТОМЕНКО заявив, що останні події в українському парламенті - це поразка демократичних сил, проте, зазначив депутат, без поразок не буває перемог.

За його словами, сьогодні акції протесту БЮТ почалися по всій Україні.

У свою чергу, Олександр ТУРЧИНОВ, виступаючи на мітингу, заявив, що акція носить безстроковий характер, проходитиме по всій Україні до ухвалення рішення про розпуск парламенту.

В інтерв`ю журналістам М.ТОМЕНКО розповів, що на акції в столиці серед декількох тисяч людей були представники не лише БЮТ, але й інших політичних партії і громадських організацій, зокрема Української народної партії. Акція пройшла під гаслами: "Ні – комуно-олігархічній коаліції", "БЮТ - за розпуск парламенту". Учасники акції розбили декілька десятків наметів біля ВР і вздовж вулиці Грушевського.

На думку М.ТОМЕНКА, сьогодні необхідно розповісти народу про те, що реально відбулося в українській політиці. Він також наголосив, що коли сьогодні говорять про зраду лідера СПУ Олександра МОРОЗА, то необхідно враховувати той факт, що історія зрад почалася набагато раніше, зокрема, з підписання Віктором ЮЩЕНКОМ меморандуму з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і продовжилася початком переговорного процесу між Партією регіонів і "Нашою Україною".

"О.МОРОЗ завершив цей ланцюжок зрад, продемонструвавши, що свій політичний шлях він пройшов від канівської четвірки до донецької шестірки", - заявив М.ТОМЕНКО.

Він вважає, що останні рішення парламенту про призначення Олександра МОРОЗА і Адама МАРТИНЮКА і висунення на пост прем`єра Віктора ЯНУКОВИЧА закінчили історію Майдану. За його словами, політики не справилися із званням героїв Майдану, і тому героїку Майдану варто залишити українському народу.

М.ТОМЕНКО переконаний, що сьогодні, «після того, як гроші знову взяли перемогу над ідеями», в Україні починається нова політична історія. За його словами, сьогодні БЮТ готується до серйозної роботи і має намір продемонструвати, що ідеї і цінності можуть мати більшу вагу, ніж гроші.