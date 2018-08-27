Зустріч Порошенка з Трампом на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку поки не планується – посол

Наразі опрацьовується зустріч міністра закордонних справ Павла Клімкіна і державного секретаря США Майка Помпео.

Зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в рамках засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку у другій половині вересня поки не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

Він розповів, що щороку у вересні в рамках участі президента України на засіданнях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, відбуваються двосторонні українсько-американські зустрічі.

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"Я був у Білому домі напередодні приїзду сюди. Традиційно спитав про можливі зустрічі двосторонньої президентів. Вони сказали, пане посол, ви і так маєте стільки, що не мають інші країни. В Брюсселі ви мали зустріч, а п'ятьом країнам відмовили... Поки така зустріч не планується", - заявив Чалий.

"Але все рівно, я думаю, так чи інакше, звірка годинників і обмін думками має відбуватися постійно на найвищому рівні, тому я це питання залишаю як завдання... Принаймні я думаю, щоби президенти десь там коротко переговорили. Очевидно, що повноцінної, такої годинної зустрічі, мабуть, як минулого року не буде", - додав він.

При цьому, він запевнив, що робота продовжуються щодо підтримання інтенсивності контактів на вищому і найвищому рівнях, і щоби цей рівень не знижувався.

"Зараз у нас є завдання організації зустрічі міністрів закордонних справ - Павла Клімкіна і Майка Помпео. У нас є завдання у цьому році відновити механізм роботи комісії стратегічного партнерства. Над цим ми працюємо", - додав Чалий.