Порошенко на зустрічі з Трампом порушив питання звільнення Росією Сенцова - посол

За словами Чалого, США підтримують Україну у цій вимозі до Росії.

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 12 липня у Брюсселі порушував питання звільнення Росією незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол України в США Валерій Чалий повідомив на прес-конференції на тему: "Україна-США: Чому можемо говорити про новий рівень партнерства".

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Як заявив Чалий, сьогодні в ситуації із Сенцовим, який голодує з 14 травня, "критичний момент".

"Підтримка є, і Сполучені Штати постійно її здійснюють. Я можу вам привідкрити трошки завісу дипломатичної кухні. Президент України прямо ставив це питання у Брюсселі президенту Сполучених Штатів", - сказав Чалий.

"Президент України Петро Порошенко прямо ставив це питання у розмові з керівником зовнішньої політики США Державного департаменту Майком Помпео", - додав посол.

"Позиція США дуже чітка", - зауважив Чалий.

Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов голодує вже протягом 100 днів.