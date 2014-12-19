СБУ затримала члена КПУ, який планував отруїти водогін Костянтинівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу радник голови Служби безпеки Маркіян Лубківський.

Він розповів, що контррозвідка СБУ затримала депутата міської ради Костянтинівки на Донеччині, члена КПУ та Всеукраїнського союзу радянських офіцерів, який разом з іншими членами агентурної мережі терористичної організації «ДНР» планував здійснити теракти проти сил АТО та цивільного населення.

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