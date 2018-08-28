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"Петро-відкривач": як перерізання стрічок стало для президента України справжньою пристрастю (відео)

14:31, 28 серпня 2018
Політика
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Наприклад, дорожній знак на трасі Запоріжжя-Дніпро. Ще президент відкрив міст на одеській трасі, фельдшерсько-акушерський пункт в селі Боденьки на Київщині, оновлену школу на Дніпропетровщині та навіть взяв участь у запуску нової лінії виробництва цементу на «Івано-Франківськцемент».

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Останній його вклад у розвиток країни – відкриття сільської дороги на Миколаївщині.

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Теги: #Порошенко#президент#політика#Автомобільні дороги України