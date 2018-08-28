"Петро-відкривач": як перерізання стрічок стало для президента України справжньою пристрастю (відео)

Петро Порошенко має гарну звичку постійно щось відкривати. Але за останній рік його хобі перетворилося вже на якусь пристрасть. Він почав відкривати все, що тільки можна.

Наприклад, дорожній знак на трасі Запоріжжя-Дніпро. Ще президент відкрив міст на одеській трасі, фельдшерсько-акушерський пункт в селі Боденьки на Київщині, оновлену школу на Дніпропетровщині та навіть взяв участь у запуску нової лінії виробництва цементу на «Івано-Франківськцемент». Читайте також"Ти вийдеш, я тобі розповім": Порошенко відштовхнув мікрофон журналіста через незручне запитання (відео) Останній його вклад у розвиток країни – відкриття сільської дороги на Миколаївщині.

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