Відштовхнув мікрофон журналіста: політолог прокоментував миколаївський скандал Порошенка (відео)

На думку фахівця, нинішній президент не вчиться на помилках своїх попередників.

Керівник фонду "Українська політика", політолог та історик Кость Бондаренко прокоментував інцидент за участю президента Петра Порошенка і журналіста Івана Казора, який трапився напередодні в Миколаєві.

На думку експерта, нинішній гарант Конституції потрапив у конфузную ситуацію, оскільки не вивчає досвід взаємодії зі ЗМІ попередніх гарантів, передає "Главред".

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"Досвід попередніх президентів нічого не вчить Петра Олексійовича. Він міг отримати максимально виграшну для себе ситуацію, якщо б на незручне запитання журналіста спробував відповісти відверто або по-людськи віджартувався. У свою чергу і президент, і його охорона спрацювали, як казав класик сучасної української політичної думки, "трішки по-дебільному" (йдеться про легендарний запис передвиборного ролика за участю Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса − Ред.)", − вважає Бондаренко.

Нагадаємо, напередодні журналіст Іван Казора виклав у Facebook відео своєї короткої бесіди з Порошенком. У ролику можна чітко помітити, як президент у відповідь на питання про обіцянки виділити кошти на благоустрій Миколаєва відштовхує мікрофон представника ЗМІ.