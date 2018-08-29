Екс-заступник голови адміністрації Януковича Портнов отримав в управління телеканал NewsOne

Власник телеканалу Володимир Мураєв підписав з ним договір, про передачу управління каналом Портнову на три роки.

Володимир Мураєв передав керування каналом NewsOne колишньому заступнику глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову.

Про це Портнов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Інформую, що позавчора у Відні підписав угоду про управління телеканалом NewsOne. Власник ста відсотків статутного фонду компанії Володимир Мураєв передав мені телеканал в управління строком на три роки", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з договором, Мураєв не має права втручатися в діяльність Портнова по управлінню каналом, а також розривати договір в односторонньому порядку. При бажанні Мураєва продати канал, згідно з договором, Портнов - перший у черзі покупців.

"Планую виявляти повагу до всіх, хто причетний до створення і роботи телеканалу, його менеджменту і журналістам, забезпечити їх максимальну незалежність і захищеність від тиску правоохоронців і адміністрації Президента, доступ всіх політичних сил і кандидатів у Президенти до інформаційних можливостей телеканалу", - написав він.