Екс-заступник голови адміністрації Януковича Портнов отримав в управління телеканал NewsOne
Володимир Мураєв передав керування каналом NewsOne колишньому заступнику глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову.
Про це Портнов повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Інформую, що позавчора у Відні підписав угоду про управління телеканалом NewsOne. Власник ста відсотків статутного фонду компанії Володимир Мураєв передав мені телеканал в управління строком на три роки", - йдеться у повідомленні.
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Згідно з договором, Мураєв не має права втручатися в діяльність Портнова по управлінню каналом, а також розривати договір в односторонньому порядку. При бажанні Мураєва продати канал, згідно з договором, Портнов - перший у черзі покупців.
"Планую виявляти повагу до всіх, хто причетний до створення і роботи телеканалу, його менеджменту і журналістам, забезпечити їх максимальну незалежність і захищеність від тиску правоохоронців і адміністрації Президента, доступ всіх політичних сил і кандидатів у Президенти до інформаційних можливостей телеканалу", - написав він.