"Народний фронт" розпочав бойкот телеканалу "NewsOne" понад рік тому і закликає до цього інших - Геращенко

Парламентар зауважив, що антиукраїнська позиція телеканалу "NewsOne" була очевидною вже давно.

Фракція "Народний фронт" більше року тому ухвалила рішення про те, що її представники не будуть ходити на ефіри телеканалу "NewsOne", і продовжує бойкот цього телеканалу й сьогодні.

Про це заявив представник фракції "Народний фронт" Антон Геращенко в інтерв'ю журналістам, коментуючи інформацію про те, що соратник Януковича Андрій Портнов отримав в управління телеканал "NewsOne".

Парламентар зауважив, що антиукраїнська позиція телеканалу "NewsOne" була очевидною вже давно, тому "зміна вивісок та прізвищ тих, хто там керує, не змінює суті того, хто цей телеканал зробив, кому він належить і навіщо його зробили".

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"Якщо ми не очистимо інформаційний простір від російського впливу і впливу тих, хто грабував нашу країну і вже п’ятий рік ховається від правосуддя, то ми втратимо Україну. Фракція "Народний фронт" більше року тому ухвалила рішення про те, що її представники не будуть ходити на телеканал "NewsOne", і ми продовжуємо бойкот цього телеканалу. Ми закликаємо інші політичні сили проукраїнського, патріотичного табору бойкотувати телеканал "NewsOne" і не допомагати створювати враження, що це є демократичний телеканал, який висловлює всі думки", - заявив він.

На думку народного депутата, виходом з цієї ситуації може стати ухвалення Верховною Радою законопроектів щодо прозорості фінансування українських телеканалів, а також їх видатки та прибутки.

"Якщо цього не зробити, то Росія та її прихвостні зможуть вільно витрачати сотні мільйонів доларів на фінансування інформаційних кампаній проти нашої країни за рахунок непрозорості та непідконтрольності доходів та видатків телеканалів", - наголосив Антон Геращенко.