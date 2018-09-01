Експерт пояснив, чому не варто сподіватися на швидке падіння режиму Путіна
Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, доктор економічних наук Ерік Найман вважає, що не потрібно сподіватися на швидке падіння в Російській Федерації режиму президента Володимира Путіна, запас міцності у влади країни ще великий.
Поки нафта коштує більше 40 доларів, путінський режим буде спокійно існувати, розповів експерт під час чату на "Главреді".
"Запас міцності у російської влади ще великий. І не треба сподіватися на швидку зміну режиму в Росії. Росіяни набагато більше схильні терпіти погане управління, тому тільки дуже великі помилки влади можуть вивести людей на протести", — зазначив він.
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За словами співрозмовника, поки влада РФ такі помилки не допускає.
"Приклад пенсійної реформи показує, що росіяни протестують по-тихому і згодні терпіти далі", — додав Найман.
"Поки нафта дорожче 40 доларів, путінський режим буде спокійно існувати. От якщо нафта подешевшає до 10-20 доларів, тоді можуть повторитися події часів розпаду СРСР. Тобто питання не санкцій, а цін на нафту", — вважає експерт.
Доктор економічних наук заявив, що і США, і країни Західної Європи дійсно побоюються неконтрольованого розпаду Росії, оскільки в руках нових регіональних еліт можуть виявитися великі запаси як ядерної, так і хімічної зброї, які Захід не зможе контролювати.
"Україні також цього варто побоюватися", — підкреслив експерт.