Експерт пояснив, чому не варто сподіватися на швидке падіння режиму Путіна

США і країни Західної Європи дійсно побоюються неконтрольованого розпаду РФ, вважає доктор економічних наук.

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, доктор економічних наук Ерік Найман вважає, що не потрібно сподіватися на швидке падіння в Російській Федерації режиму президента Володимира Путіна, запас міцності у влади країни ще великий.

Поки нафта коштує більше 40 доларів, путінський режим буде спокійно існувати, розповів експерт під час чату на "Главреді".

"Запас міцності у російської влади ще великий. І не треба сподіватися на швидку зміну режиму в Росії. Росіяни набагато більше схильні терпіти погане управління, тому тільки дуже великі помилки влади можуть вивести людей на протести", — зазначив він.

Читайте такожBloomberg: Путін зробив усе, щоб у Росії не було жодного шансу на розвиток

За словами співрозмовника, поки влада РФ такі помилки не допускає.

"Приклад пенсійної реформи показує, що росіяни протестують по-тихому і згодні терпіти далі", — додав Найман.

"Поки нафта дорожче 40 доларів, путінський режим буде спокійно існувати. От якщо нафта подешевшає до 10-20 доларів, тоді можуть повторитися події часів розпаду СРСР. Тобто питання не санкцій, а цін на нафту", — вважає експерт.

Доктор економічних наук заявив, що і США, і країни Західної Європи дійсно побоюються неконтрольованого розпаду Росії, оскільки в руках нових регіональних еліт можуть виявитися великі запаси як ядерної, так і хімічної зброї, які Захід не зможе контролювати.

"Україні також цього варто побоюватися", — підкреслив експерт.