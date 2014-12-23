Одеська облрада обрала нового голову

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення облрада ухвалила сьогодні на сесії в ході таємного голосування.

Як оголосила керівник рахункової комісії Надія Марчук, на підставі протоколу рахункової комісії з проведення таємного голосування головою обласної ради 6-го скликання став Шмушкович, за якого віддали свої голоси 78 депутатів.

На пост голови облради висувалася також кандидатура керівника фракції «Сильна Україна» Дмитра Волошенкова, за якого проголосували 20 осіб. Не підтримали жодного з двох кандидатів 11 осіб.

Читайте такожОлексій Гончаренко став головою Одеської облрадиЯк повідомляв УНІАН, 21 листопада Одеська обласна рада не змогла обрати собі голову. Голосування з питання обрання нового глави облради відбулося на сесії, після прийняття відставки Олексія Гончаренка.

На посаду голови обласної ради претендували 1-й заступник голови облради Михайло Шмушкович і заступник голови облради Петро Хлицов.

У голосуванні взяли участь 112 присутніх депутатів. Для ухвалення рішення потрібно, щоб один з кандидатів набрав 67 голосів. Проте в результаті голосування кандидатуру Хлицова підтримали 44 депутати, Шмушковича – 62, решта не визначилися. Попередній голова Одеської облради Гончаренко склав з себе повноваження у зв'язку з обранням депутатом Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Михайло Шмушкович народився в Одесі 28 червня 1979 року.

Після навчання в Одеському державному медичному університеті працював лікарем-інтерном в Одеській обласній клінічній лікарні і в Одеському обласному психоневрологічному диспансері. Здобувши додаткову (економічне) освіту - директором приватних підприємств.

У 2006-2010 рр.- депутат Одеської міської ради, з 2008 р. - член громадської організації «Якість життя», з 2010 року - депутат Одеської облради.