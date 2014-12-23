Україна буде в НАТО і в Євросоюзі, це неуникний процес – міністр оборони Польщі

Про це сказав глава Міноборони Польщі Томаш Сємоняк в ефірі Radio Zet.

"Декларація президента Порошенка про відмову від позаблокового статусу є дуже важливою. Гадаю, це був перший крок, і дочекаємось часу, коли Україна буде в НАТО" - вважає міністр.

Читайте такожМедведєв вважає Україну потенційним військовим супротивником Росії

Він наголосив, що НАТО повинне бути відкритим для нових членів і для України зокрема, передає Українська правда.

"Україна має виконати стандарти, а передусім українське суспільство має прагнути членства у НАТО. Ніхто на світі не має права цього блокувати. Гадаю, це неуникний процес, і Україна буде в НАТО і в Євросоюзі" - впевнений Сємоняк.

Крім того, міністр оборони Польщі схвально оцінив роль президента Білорусі у переговорах з урегулювання конфлікту в Україні, але говорити про євроатлантичну інтеграцію Білорусі поки дуже рано, бо це питання демократії та прав людини.

"Президент Лукашенко бачить, в яку сторону йде політика Путіна, і такі країни як Казахстан, Білорусь не без підстав можуть боятися того, що стануть наступними жертвами вслід за Україною" - сказав глава Міноборони Польщі.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна може сприяти розвитку відносин Білорусі з країнами ЄС у рамках Східного партнерства.