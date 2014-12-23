Філатов повідомив про госпіталізацію Яроша

Про це написав у Facebook депутат Верховної Ради Борис Філатов.

«Ярош вже тиждень в госпіталі», - написав він.

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Прес-секретар Яроша Артем Скоропадський підтвердив інформацію про госпіталізацію і повідомив, що лідер «Правого сектора» перебуває на профілактичному лікуванні, повідомляє Lenta.ru.

«Коли його випишуть я не знаю, але по телефону він і так вирішує всі робочі питання», - зазначив Скоропадський.