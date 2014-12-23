Філатов повідомив про госпіталізацію Яроша
15:15, 23 грудня 2014Політика
0 0
Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош перебуває на профілактичному лікуванні.
REUTERS
Про це написав у Facebook депутат Верховної Ради Борис Філатов.
«Ярош вже тиждень в госпіталі», - написав він.
Читайте такожЯрош розповів про фотосесію для обкладинки журналу та перше засідання ВР (відео)
Прес-секретар Яроша Артем Скоропадський підтвердив інформацію про госпіталізацію і повідомив, що лідер «Правого сектора» перебуває на профілактичному лікуванні, повідомляє Lenta.ru.
«Коли його випишуть я не знаю, але по телефону він і так вирішує всі робочі питання», - зазначив Скоропадський.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter