Журналісти спробували "розвести" депутатів на гроші і показали, що з цього вийшло (відео)

Журналісти запропонували депутатам $50 тисяч за голосування і показали їхню реакцію.

У це складно повірити, але телефонні шахраї добралися вже вже навіть до тих, кого ми звикли вважати недоторканними. Наприклад, депутат БПП Олександр Грановський опублікував у своєму Facebook приклади повідомлень, які надходили його друзям нібито від імені Грановського - з проханням і вимогами віддати серйозні гроші.

Журналісти спробували самі "розвести" відомих депутатів і політиків на гроші, представляючись довіреною особою самого президента Порошенка. Що з цього вийшло, розповідається в сюжеті "Грошей".

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"Привіт, Кононенко, 5395-д сьогодні. Друге читання. Потрібно за 50К ($50 тисяч, - ред.). Підтвердь", - таке повідомлення журналісти від імені Кононенка розіслали депутатам.

За словами журналістів, нардеп Олександр Бакуменко відповів згодою. А ось нардеп Олександр Герега відповів на повідомлення знаком питання. Також кілька депутатів підійшли до самого Кононенка і почали з ним щось обговорювати.

Тим часом депутат Олег Барна у відповідь на повідомлення журналістів написав, що його зараз немає і що він знаходиться на економічному форумі в Польщі. Пізніше він все-таки написав повідомлення про те, що готовий поміняти квитки заради голосування, кажуть журналісти. А коли журналісти пообіцяли йому додатково $30 тисяч, сказав, що вилетить негайно.