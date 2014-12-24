Лавров знову погрожує російськомовним українцям своїм захистом

Про це він заявив на засіданні російської Урядової комісії у справах співвітчизників за кордоном". Текст виступу доступний на сайті МЗС РФ.

За словами Лаврова, Росії "вдалося зберегти актив організації співвітчизників".

Читайте такожЛавров заявив, що Росія має право розміщувати ядерну зброю в Криму"Політика, яку проводить нинішня київська влада, посіяла серед співвітчизників невпевненість, апатію і навіть страх. Багато були змушені залишити країну. Тим не менш, вдалося зберегти актив організації співвітчизників. В кінці листопада ц. р. в Києві (що саме по собі досить показово) відбулася Всеукраїнська конференція організацій російських співвітчизників. У ній взяли участь близько 100 делегатів з усіх регіонів країни", - сказав він.

У своїй промові головний російський дипломат час від часу збивався і називав "співвітчизників" "російськомовною громадою" .

Також він пригрозив, що Росія "буде відстоювати їхні права всіма доступними засобами" і потішив присутніх новиною про введення у склад комісії представника ФСБ.