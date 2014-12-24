Активісти штурмують Харківську міськраду, тривають бійки з міліцією (фото, відео)
У будівлю Харківської міськради намагаються прорватися активісти. Два десятки людей стоять осторонь, а ще стільки ж ведуть себе агресивно. Вони спробували відібрати у співробітника міліції засіб спецзахисту і зірвати погони. Зараз тривають бійки, люди штовхаються.
Міліція оточила всі входи і виходи в міськраду. Активісти заявляють, що право брати участь у сесії має будь-який харків'янин, тому вони і хочуть потрапити всередину.
Харків. На місце перекриття прибули представники міліції для переговорів pic.twitter.com/mfI9v5UZbA
- IT Sector Харків (@itsector) December 24, 2014
У той же час, як повідомив керівник Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, городяни дійсно можуть взяти участь у сесії, однак, для цього необхідно не пізніше, ніж за 48 годин подати відповідну заяву до міськради, повідомляє Городской дозор.
У день сесії бажаючих бути присутніми на ній своїм розпорядженням може допустити тільки міський голова. Для того, щоб виступити на сесії, необхідно позитивне рішення більшості депутатів шляхом голосування.