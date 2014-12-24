Кернес: Харків - моє улюблене місто, я нікуди не поїду

За словами Кернеса, все це "просто чутки", а у нього немає і не було планів залишати Харків.

Кернес також порадив "спустити ці чутки в річку, щоб вони там плавали разом з пліткою".

"Харків - моє улюблене місто. Я нікуди не їду. Я не поїду ні в одне місто світу. Буду жити і працювати в Харкові", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 грудня о дев'ятій годині ранку біля будівлі міськради на акцію проти міського голови зібралося близько сотні харків'ян. Активісти намагалися штурмом прорватися всередину будівлі, щоб взяти участь в сесія, але їх відтіснив кордон міліції. Сталося кілька сутичок.

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На даний момент сутички між активістами та правоохоронними органами тривають.