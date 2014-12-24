"Влада" Криму ввела категорію "ворожі ЗМІ"

Про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, повідомляє місцевий ресурс Крыминформ.

При цьому він заявив, що в Криму можуть працювати будь-які ЗМІ, в тому числі й опозиційні.

Читайте також70% українців впевнені, що російські канали брешуть про Україну - опитування"Моє ставлення до опозиційних ЗМІ: будь ласка, будь-яку точку зору треба обговорювати, але ті, хто не визнають російську державність, нашого президента, ті, хто дають надію на повернення Криму до складу України, я вважаю, що це ворожі ЗМІ, тобто вони так чи інакше на території півострова працювати не повинні", - сказав Аксьонов.

Росія негласно ввела війська й анексувала український Крим у березні цього року, скориставшись складною політичною ситуацією в Україні після революції.

Після цього Росія організувала локальний конфлікт на Донбасі, кількість жертв якого оцінюється ООН майже в п'ять тисяч. Мільйони людей стали вимушеними переселенцями.