Президент пише лист депутатам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до народних депутатів в письмовій формі з пропозицією невідкладно забезпечити ефективну діяльність Верховної Ради відповідно до Конституції і регламенту та вирішити питання щодо коаліції та внесення кандидатури на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.

Він наголосив, що Президент закликає народних депутатів утриматись від прийняття не виважених і безперспективних рішень.

«Президент вимагає дій, які б об’єднали суспільство», сказав він.

І.ВАСЮНИК зазначив, що Президент переконаний, що будь-які спроби діяти проти національного єднання - приречені.

«Президент залишається прихильником конструктивного діалогу, який вважає єдиним способом подолання парламентської невизначеності», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він підкреслив, що, на думку Президента, запорукою успішного діалогу є: безумовне дотримання Конституції України та чинного законодавства, пріоритетність національних інтересів та відмова «від розхитування держави», пошук компромісу політичними силами та прийняття неконфронтаційних рішень та призначень, готовність до толерантного обговорення і розв’язання політичних і соціально-економічних проблем в країні.

І.ВАСЮНИК наголосив, що Президент готовий адекватно ставитись до розвитку ситуації в парламенті, виходячи з власних конституційних повноважень.