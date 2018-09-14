Міністр молоді та спорту Жданов заявив про бажання взяти Омеляна на поруки (відео)

З відповідною заявою Жданов уже звернувся до Солом’янського суду Києва.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов хоче взяти на поруки очільника Мінінфраструктури Володимира Омеляна, якому НАБУ вручило підозру в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації.

З відповідною заявою Жданов уже звернувся до Солом’янського суду Києва, де сьогодні, 14 вересня, обирають запобіжний захід Володимиру Омеляну. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Нагадаємо, вранці 13 вересня працівники Національного антикорупційного бюро України оголосили підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Йому інкримінують незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

За даними НАБУ, 2015 року Омелян отримав активи, вартість яких значно перевищує його законні доходи: позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку (90 тисяч доларів та 25 тисяч євро).

Сам чиновник вважає справу проти нього сфабрикованою та пов’язує її з наближенням виборів 2019 року.