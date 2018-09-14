​​​​​​​Бізнес Порошенка продовжує отримувати прибутки коштом українців – заява УКРОПу

"Українське об’єднання патріотів – УКРОП" заявляє, що президент України та його бізнес-партнери вкотре запускають руку в кишені українців.

Автомобільна компанія «Богдан Моторс», пов’язана з Петром Порошенком, отримала «подарунок» від державного "Укрексімбанку" – мізерні відсотки за своїм боргом у 1,3 млрд грн. У найближчі три роки процентна ставка за основним боргом для неї становитиме лише 0,46 – 2,46%.

Про це йдеться в заяві "Українського об’єднання патріотів – УКРОП".

Водночас наголошується, що для малого і середнього бізнесу "кредитний зашморг" від цього ж банку у 8 – 41 раз "тугіший" (ставка майже 19% ).

"Очевидно, що така співпраця з "Богдан Моторс" – збиткова для банку, особливо враховуючи високу інфляцію. Але, схоже, це нікого не цікавить, адже банк завжди можна «підтримати» коштом платників податків. Так, у 2017 році "Укрексімбанк", головою правління якого є близький до голови держави Олександр Гриценко, докапіталізували на 7,7 млрд грн", - йдеться у заяві.

"Контрольована бізнес-партнером Порошенка, першим заступником голови РНБО Олегом Гладковським, компанія "Богдан Моторс" паразитує і на держзамовленнях, постачаючи на фронт неякісні автомобілі та співпрацюючи з підприємства ворожої Росії", - наголошують автори заяви.

УКРОП закликає Національне антикорупційне бюро України та Генеральну прокуратуру з’ясувати, як компанія партнера Петра Порошенка отримала можливість "фактично безкоштовно користуватися державними коштами, та покласти край "круговій поруці" у владі, що завдає державі величезних збитків".