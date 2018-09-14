Астролог розповів, коли Україна стане членом Євросоюзу

Київ стане лідером нового "слов'янського" Євросоюзу.

Україна не просто стане членом "нового Європейського союзу", а одним з його лідерів.

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Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс. "Європейський союз до 2040 року розпадеться на дві частини: Західноєвропейську та Східноєвропейську спільноту. Лідерство в останній буде належати Польщі та Україні", - заявив астролог.

За словами Росса, створення Східноєвропейського союзу припаде на 2039-2045 роки. Об'єднання буде включати плюс-мінус 15 слов'янських держав.

"В союз увійдуть Білорусь, Росія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Польща, Югославія з усіма своїми республіками, Болгарія. Це буде потужний союз. Україна з центром у Києві буде дуже домінантним центром. До нього доведеться також долучитися і РФ, вірніше європейській частині Росії, те що від неї залишиться після розпаду", - зазначив експерт.

Раніше Влад Росс розповів, що в результаті розвалу Росії частина її територій відійде Україні, зокрема Києву дістанеться вся європейська частина Росії, разом з Москвою і Пітером.