Ющенку не подобається, що політики приймають рішення ”під столом”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на сьогоднішньому етапі коаліції не потрібно виписувати широку коаліційну угоду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.

«Практика останніх днів показала, що українські політики не навчилися їх (документи) виконувати, а сповідують практику прийняття політичних рішень «під столом», - сказав І.ВАСЮНИК.

За словами І.ВАСЮНИКА, на цьому етапі, коли ситуація в парламенті “зайшла у клінч”, “не потрібно виписувати довгих меморандумів». Натомість, заявив І.ВАСЮНИК, потрібно домовлятися про дії «крок за кроком», поетапно виконуючи їх.

«Зараз домовлятися за масштабні програми – до моменту остаточного легітимного формування будь-якої коаліції – немає підстав», - заявив він.

Як відомо, в процесі формування парламентської коаліції демократичних сил у складі БЮТ - “Нашої України” - СПУ вироблення системного програмного документу майбутньої коаліції було однією з головних вимог Президента.