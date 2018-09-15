Росія хоче федералізувати та розчленувати Україну - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що головна ідея полягає у тому, щоб фрагментувати Україну і розчленувати її.
Читайте такожМеркель звинуватила Росію в дестабілізації пострадянських країн
Про це повідомляє ТСН.ua.
Про це він заявив у Києві на форумі "Ялтинської європейської стратегії (YES)".
"У розділенні України полягає суть та тактика Кремля. Використати Донбас і штовхнути цю територію конфлікту в Україну під прапором російської ідеї федералізації", - сказав міністр.
Також Клімкін висловив переконання, що РФ неважливі політичні реалії в Україні.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на форумі "Ялтинської європейської стратегії (YES)" спецпредставник держдепартаменту США Курт Волкер закликав країни світу відповісти на гуманітарну катастрофу на Донбасі.