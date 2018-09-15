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Росія хоче федералізувати та розчленувати Україну - Клімкін

14:01, 15 вересня 2018
Політика
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Голова МЗС Павло Клімкін / REUTERS

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що головна ідея полягає у тому, щоб фрагментувати Україну і розчленувати її.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Про це він заявив у Києві на форумі "Ялтинської європейської стратегії (YES)". 

"У розділенні України полягає суть та тактика Кремля. Використати Донбас і штовхнути цю територію конфлікту в Україну під прапором російської ідеї федералізації", - сказав міністр.

Також Клімкін висловив переконання, що РФ неважливі політичні реалії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на форумі "Ялтинської європейської стратегії (YES)" спецпредставник держдепартаменту США Курт Волкер закликав країни світу відповісти на гуманітарну катастрофу на Донбасі.

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Теги: #Клімкін#війна на Донбасі