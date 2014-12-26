У Москві помер священик та дисидент Гліб Якунін

У 1962 році Якунін був висвячений у сан священика, але у травні 1966-го церковною владою був «заборонений у служінні до каяття», еРадіо Свобода.

Гліб Якунін – один із найстаріших членів московської Гельсінкської групи. Брав участь у дисидентському русі, відсидів 5 років у таборі для політв’язнів «Пермь-37», а потім два з половиною роки провів у засланні в Якутії.

На початку 90-х років зайнявся активною політичною діяльністю, став співголовою руху «Демократична Росія». У 1990 році обраний народним депутатом РРФСР, був заступником голови комітету Верховної Ради Росії зі свободи совісті.

Читайте такожПомер британський співак Джо Кокер

У 1993 році Російська православна церква наклала заборону на участь священиків у виборах до органів представницької і виконавчої влади. Однак Гліб Якунін всупереч цьому рішенню був обраний депутатом Держдуми Росії. Після чого його позбавили сану священика. У 1997 році його відлучили від Російської православної церкви.