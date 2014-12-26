Обмін полоненими відбувся

Українські силовики передали представникам самопроголошених республік 222 полонених бойовиків. У свою чергу, бойовики звільнили 150 захисників України. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Читайте такожЗМІ: Почалася активна фаза" обміну полоненимиНа обміні були присутні Віктор Медведчук і "міністр оборони ДНР" Володимир Кононов.

За даними РИА Новости, обмін відбувався за 30-35 кілометрів на північ від Донецька, на півдорозі до Костянтинівки.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську 24 грудня бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225.

Раніше в СБУ заявляли, що бойовики зволікають з обміном заручниками.

Водночас, за останніми даними Служби безпеки, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 684 особи.