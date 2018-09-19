У Палестині спростовують заяви про "російський" Крим

Російські ЗМІ раніше повідомили, що Палестина підтримує "право на самовизначення" Криму, який був окупований Російською Федерацією.

Міністерство закордонних справ України отримало від Палестини роз'яснення щодо заяв стосовно окупованого Російською Федерацією українського Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС щодо виклику в МЗС Посла Палестини в Україні Мохаммеда Аль-Ассада.

"19 вересня 2018 року до МЗС України був викликаний посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Ассад. Приводом для такого кроку стали коментарі, поширені 19 вересня у ЗМІ, щодо заяв посла Палестини в РФ Абдель Хафіза Нофаля, які стосуються Автономної Республіки Крим (Україна)", - завили в МЗС.

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Зокрема, "під час бесіди директор департаменту Близького Сходу і Африки МЗС України Мирослава Щербатюк звернулася до палестинської сторони за роз'ясненнями".

"Посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Ассад підтвердив позицію палестинської сторони щодо територіальної цілісності України, включно з Автономною Республікою Крим", - йдеться у повідомленні.

Окремо сказано, що "станом на 18.30 посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль заявив ЗМІ, що не робив жодних заяв щодо Кримського півострова, і спростував інформацію, розповсюджену сьогодні у мас-медіа про нібито його заяви щодо Кримського півострова".

Раніше російське видання "Известия" з посиланням на посла Палестини в РФ повідомило, що керівництво Палестини підтримує російську окупацію українського Криму і називає дії РФ у Криму такими, що відповідають "праву народів на самовизначення".

"Наша позиція по цій темі досить чітка. Ми прекрасно розуміємо, що сталося в Криму, і ми підтверджуємо нашу позицію підтримати дії Росії з цього питання. Ми виступаємо за наше право на самовизначення і вважаємо, що і будь-який інший народ має таке право", - нібито заявив палестинський дипломат.