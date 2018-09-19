У Палестині спростовують заяви про "російський" Крим
Міністерство закордонних справ України отримало від Палестини роз'яснення щодо заяв стосовно окупованого Російською Федерацією українського Криму.
Про це йдеться у заяві МЗС щодо виклику в МЗС Посла Палестини в Україні Мохаммеда Аль-Ассада.
"19 вересня 2018 року до МЗС України був викликаний посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Ассад. Приводом для такого кроку стали коментарі, поширені 19 вересня у ЗМІ, щодо заяв посла Палестини в РФ Абдель Хафіза Нофаля, які стосуються Автономної Республіки Крим (Україна)", - завили в МЗС.
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Зокрема, "під час бесіди директор департаменту Близького Сходу і Африки МЗС України Мирослава Щербатюк звернулася до палестинської сторони за роз'ясненнями".
"Посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Ассад підтвердив позицію палестинської сторони щодо територіальної цілісності України, включно з Автономною Республікою Крим", - йдеться у повідомленні.
Окремо сказано, що "станом на 18.30 посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль заявив ЗМІ, що не робив жодних заяв щодо Кримського півострова, і спростував інформацію, розповсюджену сьогодні у мас-медіа про нібито його заяви щодо Кримського півострова".
Раніше російське видання "Известия" з посиланням на посла Палестини в РФ повідомило, що керівництво Палестини підтримує російську окупацію українського Криму і називає дії РФ у Криму такими, що відповідають "праву народів на самовизначення".
"Наша позиція по цій темі досить чітка. Ми прекрасно розуміємо, що сталося в Криму, і ми підтверджуємо нашу позицію підтримати дії Росії з цього питання. Ми виступаємо за наше право на самовизначення і вважаємо, що і будь-який інший народ має таке право", - нібито заявив палестинський дипломат.