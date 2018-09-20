Екс-посол США в Росії: війною Путін завадив країні домогтися потрібних їй настроїв в Україні
Президент РФ Володимир Путін використовував свою військову міць, щоб залишитися учасником українського політичного порядку денного. Однак це йому повною мірою не вдалося.
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Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав американський дипломат, колишній посол США у Росії (2012-2014 роки) Майкл Макфол.
За його словами, тепер Путін намагається добитися того ж політичними методами, які він раніше використовував в інших країнах, включаючи Західну Європу і США. Дипломат припускає, що така тактика може спрацювати, якщо Путін якимось чином розширить проросійський електорат в Україні. "Мій висновок з усього цього парадоксальний: військовими діями Путін завадив Росії домогтися потрібних їй настроїв в Україні, і це зламало його політичну стратегію у вашій країні", -зазначив екс-посол.
Макфол висловив упевненість, що серед ключових інтересів США - натиснути на Путіна, утримати його від нових агресивних кроків, не дозволяти співробітникам російського ГРУ впливати на американських політиків, не сваритися з традиційними союзниками, підтримувати суверенітет України. У зв'язку з цим він зазначив, що саміт Путіна і Трампа в Гельсінкі потрібно оцінювати в тому сенсі, чи були реалізовані інтереси США. "Моя відповідь - ні, не були. Так що чим менше двосторонніх самітів з Росією - тим краще. Так, це парадокс, але це так", - зазначив дипломат.
Крім цього Макфол згадав сенатора Джона Маккейна, який був активно залучений до українського питання. "Маккейна складно буде замінити. Він був прекрасним експертом у зовнішньополітичних питаннях, але, на жаль, рівень експертизи по темі зовнішньої політики в американському Конгресі за останні 20 років суттєво знизився", - сказав дипломат, додавши, що "це велика проблема".
Повну версію інтерв'ю Майкла Макфола читайте у новому номері журналу "Новое время" за 20 вересня 2018 року.