Екс-посол США в Росії: війною Путін завадив країні домогтися потрібних їй настроїв в Україні

За словами дипломата, такий прорахунок зламав його політичну стратегію щодо України.

Президент РФ Володимир Путін використовував свою військову міць, щоб залишитися учасником українського політичного порядку денного. Однак це йому повною мірою не вдалося.

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Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав американський дипломат, колишній посол США у Росії (2012-2014 роки) Майкл Макфол.

За його словами, тепер Путін намагається добитися того ж політичними методами, які він раніше використовував в інших країнах, включаючи Західну Європу і США. Дипломат припускає, що така тактика може спрацювати, якщо Путін якимось чином розширить проросійський електорат в Україні. "Мій висновок з усього цього парадоксальний: військовими діями Путін завадив Росії домогтися потрібних їй настроїв в Україні, і це зламало його політичну стратегію у вашій країні", -зазначив екс-посол.

Макфол висловив упевненість, що серед ключових інтересів США - натиснути на Путіна, утримати його від нових агресивних кроків, не дозволяти співробітникам російського ГРУ впливати на американських політиків, не сваритися з традиційними союзниками, підтримувати суверенітет України. У зв'язку з цим він зазначив, що саміт Путіна і Трампа в Гельсінкі потрібно оцінювати в тому сенсі, чи були реалізовані інтереси США. "Моя відповідь - ні, не були. Так що чим менше двосторонніх самітів з Росією - тим краще. Так, це парадокс, але це так", - зазначив дипломат.

Крім цього Макфол згадав сенатора Джона Маккейна, який був активно залучений до українського питання. "Маккейна складно буде замінити. Він був прекрасним експертом у зовнішньополітичних питаннях, але, на жаль, рівень експертизи по темі зовнішньої політики в американському Конгресі за останні 20 років суттєво знизився", - сказав дипломат, додавши, що "це велика проблема".

Повну версію інтерв'ю Майкла Макфола читайте у новому номері журналу "Новое время" за 20 вересня 2018 року.