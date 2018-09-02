Останнє «послання» сенатора Маккейна: Україна повинна бути поруч з НАТО

На церемонії прощання з ним президент України Петро Порошенко стояв поряд із генсеком НАТО.

Екс-постпред США в ООН Саманта Пауер зазначає, що «посланням» покійного сенатора Джона Маккейна до президентів Росії та США є той факт, що на церемонії прощання з ним президент України Петро Порошенко стояв поряд із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Про це вона написала у Twitter.

«Звичайно, не випадково, що Джон Маккейн, який планував кожну деталь сьогоднішньої пам'ятної церемонії, запросив президента України Петра Порошенка і поставив його біля Йенса Столтенберга, глави НАТО», - вважає Пауер.

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На її думку, це є «прощальним посланням» президентам Росії Володимиру Путіну та США Дональду Трампу: «Америка залишається з нашими друзями й союзниками».

Surely no coincidence that #JohnMCain - who planned every detail of today’s memorial - invited Ukraine’s President @poroshenko & seared him beside @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies. — Samantha Power (@SamanthaJPower) September 1, 2018

Як уже повідомлялося, участь у жалобних заходах взяв президент Петро Порошенко.