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Останнє «послання» сенатора Маккейна: Україна повинна бути поруч з НАТО

17:47, 02 вересня 2018
Політика
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Порошенко стояв поряд із генсеком НАТО / фото president.gov.ua

Екс-постпред США в ООН Саманта Пауер зазначає, що «посланням» покійного сенатора Джона Маккейна до президентів Росії та США є той факт, що на церемонії прощання з ним президент України Петро Порошенко стояв поряд із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Про це вона написала у Twitter.

«Звичайно, не випадково, що Джон Маккейн, який планував кожну деталь сьогоднішньої пам'ятної церемонії, запросив президента України Петра Порошенка і поставив його біля Йенса Столтенберга, глави НАТО», - вважає Пауер.

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На її думку, це є «прощальним посланням» президентам Росії Володимиру Путіну та США Дональду Трампу: «Америка залишається з нашими друзями й союзниками».

Як уже повідомлялося, участь у жалобних заходах взяв президент Петро Порошенко.

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Теги: #Петро Порошенко#Україна і НАТО#Маккейн і Україна