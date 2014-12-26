Верховна Рада вирішила працювати два вихідних поспіль

Завтра, 27 грудня, о 16.00 відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України. Про це повідомляє прес-служба ВРУ. Деталі порядку денного не уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд повідомила, що завтра, попередньо о 16.00, може відбутися засідання парламенту.

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Про це вона сказала в коментарі УНІАН.

Депутат пояснила, що засідання в неділю, 28 грудня, також відбудеться, а завтрашнє пропонується провести для того, щоб якомога швидше продовжити роботу над урядовими законопроектами, кодексами та бюджетом.

Зокрема, завтра у другому читанні хочуть розглянути ті законопроекти, які 25 грудня ВР ухвалила в першому читанні.