Завтра може відбутися засідання Ради - Сироїд
За словами нардепа, завтрашнє засідання пропонується провести для того, щоб якомога швидше продовжити роботу над урядовими законопроектами, кодексами та бюджетом.
Віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд повідомила, що завтра, попередньо о 16.00, може відбутися засідання парламенту.
Про це вона сказала в коментарі УНІАН.
Депутат пояснила, що засідання в неділю, 28 грудня, також відбудеться, а завтрашнє пропонується провести для того, щоб якомога швидше продовжити роботу над урядовими законопроектами, кодексами та бюджетом.
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Зокрема, завтра у другому читанні хочуть розглянути ті законопроекти, які 25 грудня ВР ухвалила в першому читанні.
Сироїд додала, що наразі ще немає узгодженої позиції усіх фракцій на рахунок завтрашнього засідання.
Вона також додала, що про остаточне рішення буде повідомлено на сайті парламенту.