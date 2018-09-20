Труба повинен відкрити справу проти Пашинського, інакше визнає себе маріонеткою - експерт

Як зазначає політолог, Пашинського вважають «куратором» призначення Труби, і відмова керівника Бюро від спілкування – дзвіночок про самостійность.

Конфлікт між народним депутатом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським та директором Держбюро розслідувань Романом Трубою увійшов в активну фазу.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політичний експерт Вадим Карасьов.

"Після того, як з'явилася інформація про те, що Труба припинив з Пашинським та його оточенням будь-які контакти (кажуть, в оточенні в шоці від подібних дій Труби) в соцмережах проявляють активність "боти" Пашинського, які парирують/блокують позитивні або нейтральні оцінки/коментарі про роботу голови ДБР", - пише Карасьов.

За його словами, публічний конфлікт Труби і Пашинського розпочався після відмови призначеного голови Бюро підписати указ про призначення 27 кандидатів на посади керівників регіональних відділень. Як зазначає Карасьов, Пашинського нібито вважають "куратором" призначення Труби, і відмова керівника Бюро від спілкування – "дзвіночок про самостійність".

"Але, для Труби, як для керівника нового органу, потрібен не просто дзвінок, а сигнал. Суспільство має розуміти, що це за людина і що його керівництво – не театр маріонеток. Власне, він і може це продемонструвати: сигналом для суспільства може стати відкриту справу проти Пашинського, а вже нехай суд вирішує, де буде Пашинський - у Верховній раді або під арештом", - зазначив експерт.