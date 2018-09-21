Спецпредставник Держдепу США порівняв Порошенка і Путіна

За словами Волкера, Путін і Порошенко мають різні точки зору на політику.

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає, що президент Росії Володимир Путін прагне влади всередині країни і для впливу за її межами.

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Як розповів Волкер в інтерв’ю 112.Україна, а президент України Петро Порошенко хоче зробити більше для своєї держави.

"Вважаю, що мета президента Путіна – це влада всередині Росії. Він створив дуже потужний авторитарний режим. Також він потребує влади, щоб впливати за межами Росії. Здається, це головне, чого хоче Путін. Водночас Порошенко, на мою думку, хоче зробити більше для своєї країни", - сказав спецпредставник Держдепу.

Раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США, Велика Британія та Франція як підписанти Будапештського меморандуму мають бути більш відповідальними за агресію Російської Федерації в Україні.