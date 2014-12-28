У Росії відомого опозиційного журналіста звинуватили в непокорі ДАІ

Сама журналіст заявляє, що поліцейські довго відмовлялися пояснити причину, через яку її машину зупинили.

"Сьогодні на вулиці Новий Арбат було зупинено автомобіль, за кермом якого перебувала головний редактор журналу The New Times Євгенія Альбац. На прохання пред'явити документи на автомобіль та права жінка відповіла відмовою", - повідомило в суботу ТАСС джерело в правоохоронних органах Москви.

Представник прес-служби московського главку МВС підтвердив ТАСС, що такий інцидент на Новому Арбаті в суботу дійсно був, але ім'я водія уточнити відмовився.

"Автомобіль було зупинено в рамках профілактичного заходу. Водій автомашини відмовився пред'явити документи. Після чого було складено адміністративний протокол за статтею "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції", - сказав представник прес-служби, додавши, що водій повинен з'явитися до суду.

Читайте такожШендерович про Росію: Імперія не може перемогти, так що шансів у нас немає ніякихСама журналіст в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы" повідомила, що інцидент стався близько 17:00 мск на Новому Арбаті між рестораном "Прага" та кінотеатром "Художній". Альбац стверджує, що співробітник ДАІ не представився й відмовився пояснити причину, через яку зупинив її машину. Вона також заявила, що в кінцевому підсумку пред'явила своє водійське посвідчення та документи на автомобіль, хоча й не відразу - лише після розмови з командиром взводу.

За її словами, справа про адміністративне правопорушення буде розглянуто в суді 30 грудня.

"А ось і Lifenews. Виявляється, за мною була погоня. Ага. У заторі на Новому Арбаті", - прокоментувала вона у Facebook новину про інцидент від відомого своєю "об'єктивністю" російського телеканалу.