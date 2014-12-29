Депутати почали розгляд бюджету о 4 годині ранку

Верховна Рада не підтримала пропозицію щодо розгляду бюджету у понеділок увечері і розпочала розгляд о 4 годині ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію щодо перенесення розгляду Держбюджету винесла фракція "Самопоміч". Проте цю пропозицію підтримали лише 64 народних депутати із 316 зареєстрованих. Читайте такожБерезюк: держбюджет може розглядатися сьогодні після ухвалення низки законів Таким чином після тривалих перемовин у сесійній залі, а до того і в форматі нарад поза сесійною залою, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розпочав представлення проекту держбюджету у ВР о 4 ранку.

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