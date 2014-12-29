Депутати почали розгляд бюджету о 4 годині ранку
04:04, 29 грудня 2014Політика
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Верховна Рада не підтримала пропозицію щодо розгляду бюджету у понеділок увечері і розпочала розгляд о 4 годині ранку.
Яценюк розпочав представлення проекту держбюджету у ВР о 4 ранку / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію щодо перенесення розгляду Держбюджету винесла фракція "Самопоміч".
Проте цю пропозицію підтримали лише 64 народних депутати із 316 зареєстрованих.
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Таким чином після тривалих перемовин у сесійній залі, а до того і в форматі нарад поза сесійною залою, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розпочав представлення проекту держбюджету у ВР о 4 ранку.
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