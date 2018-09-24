"Як жаба на болоті" - журналіст дав прогноз по поведінці РФ в азовському конфлікті з Україною

Він вважає, що на серйозні кроки в Азовському морі Росія не піде.

У російської верхівки і у президента РФ Володимира Путіна особисто дуже і дуже сильно звузився простір для манеру.

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Про це заявив головний редактор незалежного громадсько-політичного каналу Sotnik-TV, російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату "Главреда". Зокрема він дав прогноз з приводу ймовірності розгортання військового конфлікту в акваторії Чорного моря між Україною і Росією.

"Можу лише сказати, що путіністи недарма в Криму розгортають комплекси С-400 і усіляко посилюють свою військову присутність. Але це як роздута жаба на болоті, яка намагається всіх налякати. Думаю, що ні на що серйозне вона, звичайно ж, не здатна. Завдати якогось превентивного удару – може, але чисто теоретично. Отримати потім по щщам (обличчі. - ред.) – може? Звичайно ж, може", − сказав він.

Крім того, Сотник вкрай невисоко оцінив російське прагнення загрожувати всьому і всюди. "Наприклад, всі ці загрози, які виходять від Кремля. Ось збили Іл-20 в Сирії. Володимир Володимирович вийшов, грізно надувся і сказав: "Ми зробимо такі кроки, що їх помітять!". І? Після цього здувся. Жодних кроків. Вийшов через три дні Асад висловив співчуття, пустив скупу-чоловічу, і на цьому істерики закінчилися", − вважає він.

Також Сотник вважає, що у російської верхівки і Путіна особисто дуже і дуже сильно звузився простір для манеру. "Тобто єдине, на що здатен Путін – це накачувати ситуацію для внутрішнього вживання. Для того, щоб телеглядачам всередині Росії розповісти, які ми грізні, що могутні, і всі нас бояться. А насправді звучить команда: "Відповзай! Відповзай! ". А так, звичайно ж, для внутрішнього споживання – "Ми всіх переможемо! Особливо з цією посудиною, що димить - "Адмірал Кузнєцов". Звичайно ж! "Перемогли" весь світ", - підсумував він.