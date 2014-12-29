ЗМІ: Азаров попри розшук спокійно продав свій котедж на Печерську (фото)

Про це свідчить видана Азаровим довіреність, копія якої є в розпорядженні «Наших Грошей».

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Цю довіреність Микола Азаров оформив у московського нотаріуса 23 червня цього року. Згідно з документом інтереси Азарова щодо продажу майна представлятиме Гліб Лєшков, який обіймав керівні посади в компаніях з будівельної групи «Розвиток» Олексія Азарова, сина екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Йдеться про продаж житлового будинку площею 594 м.кв. і ділянки 0,1 га на вул. Звіринецька,1. Власником даної нерухомості є особисто Микола Азаров, який зокрема у 2013 р. вказав у своїй декларації задекларував будинок з аналогічною площею.

Щодо ділянки 0,1 га, то Азаров отримав її у приватну власність від Київради у 2003 році для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

У довіреності вказано кадастровий номер ділянки Азарова 8000000000:82:142:0048. На цій ділянці знаходиться двоповерховий будинок.

На сайтах нерухомості є інформація про трохи більший будинок у цьому ж районі за $3,50 млн.

Нагадаємо, що Микола Азаров перебуває у міждержавному розшуку. За останніми даними, СБУ Азаров мешкає у Підмосков’ї. Низка західних країн весною наклали на нього економічні санкції, які передбачають конфіскацію виявленого майна.