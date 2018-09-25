В ІС розповіли про візити української "п'ятої колони" в Угорщину

Українські політики з проросійськими поглядами критикували Закон «Про освіту».

Координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук розповів про візити представників української «п'ятої колони» в Угорщину.

За даними групи «ІС», екс-глава політради партії «За життя» народний депутат України Євген Мураєв 4-6 вересня здійснив візит в Будапешт, де провів ряд зустрічей з представниками владних і політичних кіл Угорщини. В їх ході він намагався заручитися підтримкою проросійських сил на майбутніх президентських і парламентських виборах в Україні в 2019 році.

Зокрема, Євген Мураєв зустрівся з головою комітету з питань європейських справ національних зборів Угорщини (Országgyűlés) Р. Герчигом.

«За нашими даними, впродовж останніх місяців деякі представники т. зв. опозиційних партій України регулярно відвідують Будапешт, намагаючись на тлі критики певних кроків української влади заручитися підтримкою, що обумовлено політикою нині правлячої в Угорщині «Фідес УГС» на українському напрямку. Зокрема - її негативною реакцією на прийнятий Верховною Радою України Закон «Про освіту», перш за все, на «мовну» норму закону», – зазначає «ІС».

Повідомляється, що в листопаді 2017 року народний депутат України Нестор Шуфрич зустрічався з угорським віце-прем'єром Жолтом Шемьєном і обговорював політичну ситуацію в Україні і «проблематику забезпечення прав закарпатських угорців». Шуфрич пообіцяв у разі приходу до влади в Україні політсили, яку він представляє, «вирішити проблему подвійного громадянства для угорців» і «посилити захист прав національних меншин».

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У січні 2018 року колишній дипломат, голова міжнародного Центру перспективних досліджень Василь Філіпчук (наближений до керівництва партії «За життя») у ході перебування в Будапешті провів низку зустрічей з представниками департаменту стратегії і координації Канцелярії прем'єр-міністра Угорщини та виступив з лекцією на заході, організованому Інститутом зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. У своїй доповіді він розкритикував дії української влади, в т. ч. «мовну» політику щодо національних меншин.

У лютому 2018 року співголова фракції «Опозиційний Блок» у ВР Олександр Вілкул провів в Будапешті низку зустрічей з представниками керівництва країни і провідними угорськими політиками. Обговорювалися питання «недопущення дискримінації угорської національної меншини» в Україні, в контексті чого Вілкул публічно підтримав позицію угорської сторони в «мовному» конфлікті з Києвом.

«З наближенням офіційного старту передвиборчої кампанії в Україні ми можемо прогнозувати, що візити «опозиційних» проросійських політиків з Києва в Будапешт стануть ще більш частими. Бо вже зараз можна сміливо стверджувати, що програмні заклики (під диктовку Кремля) п'ятої колони в Україні і «угорських союзників» російського окупанта перегукуються – це «федералізація з наданням автономії етнічних угорців», з законодавчим закріпленням подвійного (множинного) громадянства і «багатомовності», – підкреслили в «ІС».