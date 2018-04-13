Порошенко добивається, щоб миротворча місія ООН була розгорнута на Донбасі у 2018 році

Президент нагадав, що звернувся до генсекретаря ООН з проханням направити на Донбас оціночну місію щодо миротворців.

Президент України Петро Порошенко заявив, що докладає зусиль, щоби миротворча місія Організації Об'єднаних Націй була розгорнута на Донбасі у 2018 році. Про це Порошенко повідомив в ефірі українських телеканалів.

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«Ми готові, як тільки Росія прийме позицію всього світу, негайно виносити це питання на голосування в Раду безпеки ООН. Багато членів Ради безпеки готові підтримати узгоджений проект», - заявив він.

Порошенко зазначив, що особисто звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, щоби на схід України була направлена спеціальна місія для того, щоб ООН оцінила вартість, чисельність, терміни розгортання, попередні умови, і почалася практична робота щодо реалізації зазначеного проекту.

«Оціночна місія ООН може прибути на Донбас за рішенням генсекретаря і без рішення Ради безпеки ООН», - заявив президент, підкресливши, що «я роблю все можливе, щоб ми розгорнули цю місію вже в 2018 році».

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що операція Об'єднаних сил на Донбасі стартує 30 квітня.