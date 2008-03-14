Тимошенко пустила Газпром на український ринок лише на рік

Домовленість про прямий продаж газу дочірньою або афільованою компанією ВАТ «Газпром» (Росія) українським промисловим споживачам в обсягу не менше 7,5 млрд. кубометрів діє один рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Цей документ підписано на рік. Закінчується рік - всі зобов`язання закінчуються», - сказала вона.

Нагадаємо, 13 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до угоди з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсягу не менш як 7,5 млрд. куб. м.

Крім того, відповідно до угоди з березня по грудень 2008 року до України буде поставлено газ центрально- і середньоазіатського походження в обсягу не менше 49,8 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. Покупцем газу на межі з Україною буде НАК «Нафтогаз України». При цьому поставки середньоазіатського газу в січні-лютому в обсягу 5,2 млрд. куб. м будуть повністю оформлені і сплачені за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго».

Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить з «РосУкрЕнерго» контракт купівлі-продажу російського газу, поставленого до України в січні-лютому 2008 року за базовою ціною 315 дол. за тис. куб. м, розрахунки за яким можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло ЗАТ «УкрГаз-Енерго» – спільне підприємство «Нафтогаза України» і «РосУкрЕнерго».