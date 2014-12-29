Україна має одну з найбільш боєздатних армій світу - Порошенко
Президент наголосив, що пишається тим, як Україна прожила цей рік.
Україна повинна була заплатити дорогу ціну за свою незалежність, яку вона отримала вдруге в лютому цього року.
Про це сьогодні, 29 грудня, заявив на прес-конференції президент України Петро Порошенко.
"Наша країна – це країна, над якою висіла загроза втягування в митний союз. Ми - країна, проти якої почалась військова агресія з боку сусідньої держави", - наголосив президент і додав, що цьогоріч перед Україною постав великий перелік викликів.
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"Працювала де-факто ліквідаційна комісія з ліквідації збройних сил. Але я пишаюся тим, як країна прожила цей рік. Ми вистояли. З перших днів була введена кампанія по відновленню обороноздатності держави", - сказав він.
Порошенко наголосив, що на першій стадії великий внесок у захист незалежності України зробили волонтери. "Бо на складах збройних сил не було продовольства. На балансі було 0 жилетів, 0 кевларових шоломів. На перших порах Україна зустріла ворога у складі 6 тисяч чоловік", - зазначив він.
"Але вже зараз Україна має одну з найбільш боєздатних армій світу", - заявив президент.