Україна має одну з найбільш боєздатних армій світу - Порошенко

Україна повинна була заплатити дорогу ціну за свою незалежність, яку вона отримала вдруге в лютому цього року.

Про це сьогодні, 29 грудня, заявив на прес-конференції президент України Петро Порошенко.

"Наша країна – це країна, над якою висіла загроза втягування в митний союз. Ми - країна, проти якої почалась військова агресія з боку сусідньої держави", - наголосив президент і додав, що цьогоріч перед Україною постав великий перелік викликів.

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"Працювала де-факто ліквідаційна комісія з ліквідації збройних сил. Але я пишаюся тим, як країна прожила цей рік. Ми вистояли. З перших днів була введена кампанія по відновленню обороноздатності держави", - сказав він.

Порошенко наголосив, що на першій стадії великий внесок у захист незалежності України зробили волонтери. "Бо на складах збройних сил не було продовольства. На балансі було 0 жилетів, 0 кевларових шоломів. На перших порах Україна зустріла ворога у складі 6 тисяч чоловік", - зазначив він.

"Але вже зараз Україна має одну з найбільш боєздатних армій світу", - заявив президент.