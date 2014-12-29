Порошенка не мотивує другий термін
17:57, 29 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що останнє про що він думає – про другий термін свого президентства.
Порошенко стверджує, що про другий термін ще не думає / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.
«Останнє про що я думаю – про другий термін. Мене це ніяк не мотивує. Чесно», - сказав Порошенко.
Читайте такожПорошенко розповів про сенс візитів Лукашенка і Назарбаєва до УкраїниРаніше також на прес-конференції, він розповів, що не збирається продавати 5 канал, і ніколи цього не обіцяв. Щодо продажу кондитерської компанії Roshen, то, за словами Порошенка, процес уже запущено, проте знайти покупця зараз украй складно.
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