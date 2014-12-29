Порошенка не мотивує другий термін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Останнє про що я думаю – про другий термін. Мене це ніяк не мотивує. Чесно», - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко розповів про сенс візитів Лукашенка і Назарбаєва до УкраїниРаніше також на прес-конференції, він розповів, що не збирається продавати 5 канал, і ніколи цього не обіцяв. Щодо продажу кондитерської компанії Roshen, то, за словами Порошенка, процес уже запущено, проте знайти покупця зараз украй складно.