Порошенко вважає свого сина самостійним політиком

18:50, 29 грудня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко наполягає, що його син Олексій, який був обраний депутатом Верховної Ради по мажоритарному округу у Вінницькій області, є самостійним політиком.

Порошенко вважає сина самостійним, але не проти відповідати на питання про нього / Фото УНІАН

Про це він заявив під час підсумкової прес-конференції, коментуючи думку про те, що президент провів свого сина в Раду, повідомляє Українська правда.

"Мій син пройшов по мажоритарці як самостійний політик, набрав одну з найбільших кількостей голосів по мажоритарному округу і має право в 30 років на визначення власного шляху", – заявив він.

Читайте такожПорошенка не мотивує другий термінПри цьому він визнав, що журналісти мають право оцінювати його сина як політика і цікавитися його діяльністю у президента, а той зобов’язаний на ці питання відповідати.

"Я вважаю, що це теж – ознака демократичної країни, за яку я борюся", – запевнив він.

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