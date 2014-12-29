Порошенко вважає свого сина самостійним політиком

Про це він заявив під час підсумкової прес-конференції, коментуючи думку про те, що президент провів свого сина в Раду, повідомляє Українська правда.

"Мій син пройшов по мажоритарці як самостійний політик, набрав одну з найбільших кількостей голосів по мажоритарному округу і має право в 30 років на визначення власного шляху", – заявив він.

Читайте такожПорошенка не мотивує другий термінПри цьому він визнав, що журналісти мають право оцінювати його сина як політика і цікавитися його діяльністю у президента, а той зобов’язаний на ці питання відповідати.

"Я вважаю, що це теж – ознака демократичної країни, за яку я борюся", – запевнив він.