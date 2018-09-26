Президенти України та Хорватії обговорили енергетичну безпеку в Європі
Президент України Петро Порошенко та президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович обговорили енергетичну безпеку на Європейському континенті.
Про це президент України повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«З президентом Республіки Хорватія Коліндою Грабар-Кітарович обговорили енергетичну безпеку на Європейському континенті. Дякую хорватській стороні за вагому гуманітарну і експертну допомогу Загреба нашій державі», - написав Порошенко.
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Як повідомила прес-служба глави української держави, зустріч президентів України та Хорватії відбулася під час 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Сторони обговорили питання двосторонніх відносин та взаємодії у міжнародних організаціях.
Під час зустрічі Порошенко також подякував хорватській стороні за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і висловив сподівання на продовження активного двостороннього політичного діалогу між Україною та Хорватією.
Також президент України запросив президента Хорватії відвідати Україну з офіційним візитом.
Нагадаємо, раніше голова МЗС України Павло Клімкін та перший заступник держсекретаря США Джон Салліван обговорили здирництво та залякування з боку Росії, які вона здійснює за допомогою своїх енергетичних проектів.