"Сидять, як уздовж труни": у мережі показали ексклюзивне фото з дня народження Порошенка

Користувачі в коментарях висміяли знімок, зазначивши, що він виглядає доволі зловісно.

У мережу потрапило ексклюзивне фото з дня народження президента України Петра Порошенка. На ньому видно, що за довгим столом, на чолі якого сидить сам Порошенко, також зібралися члени його сім'ї та інші гості.

Знімок опублікував журналіст Олександр Дубінський.

"Хочу привітати Петра Олексійовича з Днем народження. І повідомити, що святкування пройшло в теплій, дружній обстановці. Публікую ексклюзивне фото", - підписав журналіст знімок в Facebook.

Читайте такожПорошенко у свій день народження обмінявся з дружиною ніжностями (відео)

Користувачі в коментарях висміяли знімок, зазначивши, що він виглядає досить зловісно.

"І тільки одна свічка. Виглядає зловісно", "Сидять, як уздовж труни, і свічка на ньому", "Всім роздали ноти, співати будуть", "Сходка", "А одна свічка - це натяк?", - прокоментували знімок користувачі .

Як повідомляв УНІАН, Порошенко на Генасамблеї ООН помилково зайшов у кімнату російської делегації.