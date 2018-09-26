Порошенко передав Генсеку ООН ноту про припинення Договору про дружбу з Росією

Ноту буде розповсюджено як офіційний документ Генеральної асамблеї і Ради Безпеки ООН.

Президент України Петро Порошенко передав генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу ноту про припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Про це повідомив прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент передав генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією. Наша нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН", - написав він.

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Як повідомила прес-служба президента, під час зустрічі на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Порошенко та Гутерріш також детально обговорили останній розвиток подій на Донбасі та перспективи розгортання миротворчої місії під егідою ООН на сході України.

Окрему увагу було акцентовано на агресивні дії російської сторони в районі Азовського моря та Керченської протоки.

Також сторони домовилися координувати зусилля з метою якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня РНБО затвердила рішення не продовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО, 21 вересня МЗС України направило Росії відповідну ноту.

Глава держави, згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України», має внести до парламенту законопроект про припинення дії Договору про дружбу.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним. Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності. Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.