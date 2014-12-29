У Херсонській області зійшов з колії вантажний поїзд

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Службі автомобільних доріг у Херсонській області, станом на 16.00 29 грудня на дорозі державного значення а/д Р-47 (Херсон - Нова Каховка - Генічеськ, км 67 + 500 (залізничний переїзд) створено реверсивний рух автотранспорту у зв`язку зі сходом вантажного поїзда з колії.

У прес-службі облУДСНС уточнили, що в районі залізничного переїзду біля м. Таврійськ дійсно стався інцидент, але тільки з колії зійшов не поїзд, а маневровий локомотив. О 16.00 його вже було поставлено на колію і відбуксвано в депо. Проводяться ремонтні роботи на колії.

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Водночас в облУДСНС не мають інформації про причини сходу локомотива з колії. Також немає будь-якої інформації про постраждалих.

В облУМВС також поки не повідомляють про причини ДТП на залізниці біля Таврійська.