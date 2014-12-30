У Генштабі ЗСУ заявили про швидке підписання протоколу про повне припинення вогню на Донбасі

Про це домовилися представники ОБСЄ, України, Росії та бойовиків "ДНР" під час робочої зустрічі, яка відбулася 29 грудня в Донецьку, повідомляє InfoResist з посиланням на в. о. начальника прес-центру українського Генерального штабу Владислава Селезньова.

Під час зустрічі сторони розглянули питання, пов'язані з виконанням мінських домовленостей - Меморандуму та Протоколу про припинення вогню.

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Особливу увагу в ході робочої зустрічі приділили недопущенню збільшення випадків ведення вогню та застосування важкого озброєння, а також припинення вогню в районі донецького аеропорту і Пісків.

Представництво української сторони очолив керівник української складової Спільного координаційного центру з контролю і координації припинення вогню і контролю лінії розмежування сторін генерал-майор Олександр Розмазнін.